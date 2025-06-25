Что такое скрининг и для чего он нужен

Это важная часть переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Читайте также ЕС готовит план помощи Украине за счет 200 миллиардов евро российских активов

Результаты скрининга станут основой для дальнейшей работы Украины в вопросе приближения к стандартам ЕС,

– отмечается в тексте.

Украинцам объяснили, что скрининг – это первый официальный этап переговорного процесса по вступления страны в ЕС. Он предусматривает аналитический обзор украинского законодательства на соответствие праву Евросоюза в пределах 35 переговорных разделов.

Целью скрининга является выявить, какие нормы уже согласованы с европейскими стандартами, а какие еще нуждаются в реформах. После завершения скрининга Еврокомиссия готовит отчет. Он подается государствам-членам ЕС.

Обратите внимание! Документ или открывает путь к началу переговоров по соответствующему разделу, или определяет начальные условия, которые Украина должна выполнить для их открытия.

Как происходит скрининг

Официальный скрининг будет проходить четыре дня, то есть с 24 по 27 июня включительно. Украинскую делегацию в Брюсселе представляют Первый заместитель Министра развития общин и территорий Алена Шкрум и заместители Министра Сергей Деркач, Алексей Балеста, Андрей Кашуба.

На сайте ведомства отмечается, что во время проведения скрининга украинская делегация представляет текущий уровень соответствия норм украинского законодательства директивам и регламентам ЕС. А разделы "Транспорт" и "Трансъевропейские транспортные сети" – одни из крупнейших и самых сложных разделов для анализа и приведения в соответствие со стандартами.

В общем, это почти три тысячи нормативных актов. Из них почти 400 нужно имплементировать в украинское законодательство,

– уточнили в тексте.

Первый день скрининга посвящен вопросам автомобильного транспорта, экологичности транспортных средств и тому подобное. Второй день – безопасности дорожного движения, железнодорожного транспорта, общественно-важных перевозок, публичных обязательств по перевозкам, перевозок опасных грузов.

В то же время на третий день Украина будет представлять вопросы авиационного сектора и раздела "Трансъевропейские транспортные сети" (TEN-T). Последний день будет сосредоточен на морском транспорте и безопасности, морской торговли, водных путях.

Обратите внимание! Отчет с оценкой соответствия украинского законодательства в области транспорта будет предоставлен Еврокомиссией через шесть недель после проведения скрининга Кластера 4.