Які законопроєкти не сподобалися МВФ?

Заперечення МВФ викликали законопроєкти №13414 і №13415, які передбачають компенсацію бізнесу капітальних інвестицій за допомогою податків. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє 24 канал з посиланням на LIGA.net.

За словами Гетманцева, МВФ надіслав листа, в якому виступив проти законопроєктів і зазначив, що необхідні додаткові консультації з цього питання.

Ми не можемо ігнорувати цю інституцію і навряд чи будемо вживати кроки, які йдуть всупереч з його позицією, тому, безперечно, найближчим часом ці консультації будуть,

– заявив Гетманцев.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей пояснила, що МВФ не згоден щодо двох пунктів у законопроєкті:

щодо способу реалізації підтримки бізнесу через нульову ставку податку на прибуток, з чим, до речі, Міністерство фінансів погоджується;

щодо звільнення підприємців від сплати ПДВ на митниці.

Важливо! Втім, податковий комітет, ознайомившись з позицією МВФ, все одно розглянув законопроєкти про податкові пільги та рекомендував Раді ухвалити їх у першому читанні.

У чому суть законопроєктів?

Законопроєкти про нові податкові пільги на початку червня цього року внесла на розгляд група депутатів, яку очолив Дмитро Киселевський

Законопроєкт передбачає, що компанії, які будуть вкладати кошти у розвиток переробних виробництв в Україні, зможуть отримати компенсацію витрат за рахунок податків цих підприємств.

Їх звільнятимуть від податку на прибуток, а також від ПДВ та мит на землю і нове обладнання.

Гетманцев додав, що, хоча МВФ проти таких податкових пільг, українська влада розглядає звільнення від податків не як пільги, а як інвестиції в економіку.

Варто знати! Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) розглянула зазначені законопроєкти й назвала їх пріоритетними щодо підтримки бізнесу.