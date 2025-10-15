Більшість Сенату США виступає за ідею дозволити президенту Дональду Трампу ввести 500% тарифи для Китаю через купівлю російської нафти.

Таку інформацію у середу, 15 жовтня, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент під час пресконференції, повідомляє 24 Канал.

Як багато сенаторів підтримує цю ідею?

Американський міністр під час виступу зауважив, що попри попередні заяви Китаю про бажання "зберегти мир в усьому світі", закупівля країною російської нафти тільки підживлює російську військову машину.

Китай купує 60% російських енергоресурсів. Вони купують 90 % іранських. Незабаром ми опублікуємо фотографії, надані нам українським урядом, на яких видно, що значна частина українських дронів складається з китайських деталей,

– заявив він.

Також Скотт Бессент додав, що він отримав доручення від президента США повідомити європейських союзників, що Сполучені Штати підтримають тарифи для Китаю через купівлю російської нафти.

За його словами, наразі США перебувають в умовах шатдауну, і саме у цей момент республіканці не можуть заручитися підтримкою семи сенаторів-демократів, але більшість все ж погоджується на такі кроки.

"85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% за купівлю російської нафти. Нам повідомили, що Європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу", – додав він

Нагадаємо, раніше цього року сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та країн, які підтримують її агресію в Україні.

Довідково. Законопроєкт передбачає мито в розмірі 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші сировинні товари, заморожування ктивів та заборону транзакцій для російських чиновників, які підтримують війну, та санкції проти щонайменше трьох ключових російських банків.

Що відбувається між Китаєм та США?