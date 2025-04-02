Одне рішення Трампа може спровокувати безпрецедентну кризу у світі

Дональд Трамп не раз заявляв, що планує ввести мита на товари деяких країн. Світові ринки та бізнеси дуже сильно на це реагують.

Ректор Міжнародного університету бізнесу Олександр Савченко розповів 24 Каналу, що, наприклад, Канада заблокувала дорогу вантажівок до Аляски. Це був єдиний маршрут, яким можна було постачати вантажі.

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Як Трамп може спровокувати велику кризу

Після того як президент США запровадив 25 санкцій на більшість канадських товарів, то країна вирішила зі свого боку ввести мита на проїзд вантажівок. Вже за місяць на Алясці виникла криза туристичного сектора, магазині напівпусті, люди втрачають роботу.

Євросоюз готується. Повірте, якщо Трамп запровадить санкції проти всіх товарів ЄС, то буде болюча відповідь,

– сказав Олександр Савченко.

Санкції призведуть до охолодження економіки спочатку до нуля, а потім може бути рукотворна економічна криза, не така як у 2008 році. Вперше за новітню історію керівництво країни створює світову фінансову кризу, зокрема і для своєї держави.

А найнебезпечніше, що за економічною кризою, може початися фінансова і навіть грошова. Як правило, все діє навпаки. Спочатку є проблеми у банків, потім на фондовому ринку, а вони вже є, адже фондовий ринок впав на 5%,

– підкреслив Олександр Савченко.

Негативне для Сполучених Штатів явище полягає в тому, що деякі країни почали розпродувати американську валюту, переводити її в євро, золото чи інші валюти. Це дуже небезпечно. Трамп може нашкодити потужності американського долара як найкращої валюти у світі за останні десятиліття.

Хочеться вірити, що ринок швидко поставить Трампа у нормальні рамки. Так вже сталося з Ілоном Маском. Його екстравагантні заяви призвели до того, що капіталізація його бізнесу впала. Не варто відкидати, що Tesla може стати банкрутом, адже продажі падають.

Але Трамп побудував свою кар'єру через банкрутство. Він пережив їх вже 6 разів, Маск може повторити його досвід.