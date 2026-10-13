Пальне та авто рятують бюджет: скільки мільярдів принесла митниця у вересні

Осінь принесла державному бюджету несподівано потужний фінансовий ресурс від імпортерів. Поки обсяги ввезених товарів стрімко падають, податкове навантаження на гаманці покупців продовжує зростати.

Що сталося з митними платежами та чому товарів менше, а платимо ми більше

У вересні 2026 року до державного бюджету надійшло 75,2 мільярда гривень митних платежів, що на 12,9% більше порівняно з минулим роком. Головними донорами скарбниці стали імпортери пального, автомобілів та техніки, чиї витрати на кордоні безпосередньо впливають на кінцеві ціни для українських споживачів, про що повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Цікаво, що фізична вага імпорту впала майже на 27%, але його загальна вартість зросла. Це означає, що податкове навантаження на кожен кілограм ввезеного товару підскочило аж на 42,3%, і цю різницю бізнес традиційно закладає у цінники на полицях магазинів та прайси на АЗС.

Зверніть увагу! Абсолютним лідером стали нафтопродукти, які збагатили державу на 22,4 мільярда гривень. На другому місці опинилися легкові автомобілі із показником у 6,2 мільярда гривень, а замикає трійку імпорт природного та нафтового газу – 2,1 мільярда гривень.

Що ще активно завозив бізнес восени

Окрім пального та машин, значні суми бюджет отримав від ввезення електроніки та запчастин. Зокрема, імпорт смартфонів приніс 1,4 мільярда гривень, а комп'ютерної техніки – 822 мільйони гривень. Також українці продовжують активно купувати імпортні тютюнові вироби (937 мільйонів гривень), автозапчастини, акумулятори та нові шини, що сумарно додало до бюджету ще понад 2 мільярди гривень.

Цікаво! Тенденція до збільшення митних надходжень на тлі падіння фізичних обсягів імпорту фіксується вже не перший місяць. Раніше держава взяла курс на жорсткіше адміністрування податків та боротьбу з "сірими" схемами на митниці, що дозволило витиснути максимум з наявного товарообігу. Зростання податкового навантаження на імпорт є очікуваним наслідком адаптації економіки до жорстких умов, коли кожна ввезена тонна товару має працювати на наповнення виснаженого бюджету.

До речі, у вересні Україна скоротила імпорт струму з-за кордону одразу на 58,6%, тоді як продажі сусіднім країнам злетіли на понад 24%.