Что произошло с таможенными платежами и почему товаров стало меньше, а мы платим больше

В сентябре 2026 года в государственный бюджет поступило 75,2 миллиарда гривен таможенных платежей, что на 12,9% больше по сравнению с прошлым годом. Главными донорами казны стали импортеры топлива, автомобилей и техники, чьи расходы на границе напрямую влияют на конечные цены для украинских потребителей, о чем сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Интересно, что физический вес импорта сократился почти на 27%, но его общая стоимость выросла. Это означает, что налоговая нагрузка на каждый килограмм ввезенного товара подскочила аж на 42,3%, и эту разницу бизнес традиционно закладывает в ценники на полках магазинов и прайсы на АЗС.

Обратите внимание! Абсолютным лидером стали нефтепродукты, которые принесли государству 22,4 миллиарда гривен. На втором месте оказались легковые автомобили с показателем в 6,2 миллиарда гривен, а замыкает тройку импорт природного и нефтяного газа – 2,1 миллиарда гривен.

Что еще активно ввозил бизнес осенью

Помимо топлива и автомобилей, значительные суммы бюджет получил от ввоза электроники и запчастей. В частности, импорт смартфонов принес 1,4 миллиарда гривен, а компьютерной техники – 822 миллиона гривен. Также украинцы продолжают активно покупать импортные табачные изделия (937 миллионов гривен), автозапчасти, аккумуляторы и новые шины, что в сумме принесло в бюджет еще более 2 миллиардов гривен.

Интересно! Тенденция к увеличению таможенных поступлений на фоне падения физических объемов импорта фиксируется уже не первый месяц. Ранее государство взяло курс на более жесткое администрирование налогов и борьбу с "серыми" схемами на таможне, что позволило извлечь максимум из имеющегося товарооборота. Рост налоговой нагрузки на импорт является ожидаемым следствием адаптации экономики к жестким условиям, когда каждая ввезенная тонна товара должна работать на пополнение истощенного бюджета.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кстати, в сентябре Украина сократила импорт электроэнергии из-за рубежа сразу на 58,6%, тогда как продажи в соседние страны взлетели более чем на 24%.