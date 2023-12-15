Будуть налагоджувати ритмічність: у НБУ розповіли про ситуацію з міжнародною допомогою

В останні місяці 2023 року в України виникли деякі проблеми з ритмічністю міжнародної допомоги. Попри це НБУ очікують на врегулювання цього процесу найближчим часом.

Що з ритмічністю

Голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу розповів, що для України важливі такі показники як ритмічність та достатність міжнародної допомоги, передає 24 Канал.

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Андрій Пишний Голова НБУ Ми засвідчуємо, що наразі реалізувалися ризики ритмічності надходжень… Ритмічність – так, можлива підважена зараз, але ми не готові стверджувати, що підважена достатність, що підважені очікування щодо обсягів фінансової допомоги.

Він додав, що у 2023 році Україні вдалося перейти до валютної лібералізації, що є хорошим результатом.

На відновлення ритмічності фінансової допомоги очікують найближчим часом. Статися це має завдяки завершенню другого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України та відповідним запевненням від міжнародних партнерів.

МВФ виступив у цій ситуації не лише, як кредитор, а й як певна платформа, яка об’єднує та верифікує результати діяльності уряду та НБУ,

– пояснив він.

За його словами, МВФ не зміг би ухвалити рішення про фінансову допомогу Україні, якби лідери країн G7 не виявили б впевненості в необхідності такої підтримки.

Чому офіційний долар впав

На цьому ж брифінгу Заступник голови НБУ пояснив, що наприкінці року офіційний курс долара традиційно знижується. Усе пояснюється звичайним зростом попиту на валюту.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Збільшення попиту зумовило більш активну участь НБУ на ринку. Якщо середньоденний показник у листопаді був 112 мільйонівгривень, станом на грудень середній показник 147 мільйонів гривень.

Декілька днів тому офіційний курс знизився до рівня 36,98 гривні.