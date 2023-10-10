Чи вплине війна в Ізраїлі на фінансову допомогу Україні

Палестинці порушили кордони Ізраїлю. Через цей терористичний акт і початок нової фази активної ізраїльсько-палестинської війни, Україна може отримати меншу міжнародну допомогу.

Як впливає ситуація в Ізраїлі на Україну

У 2024 році Україна очікує нову хвилю міжнародної допомоги від МВФ та Європейської комісії. Однак, через нещодавнє вторгнення палестинців на Ізраїль, усе може змінитись. Керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ – Данило Гетманцев повідомив, що потреба українського бюджету зараз складає 42 мільярди доларів, повідомляє 24 Канал.

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Данило Гетманцев Керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Бюджет-2024 ми збираємо на потреби безпеки та оборони від тих потреб, які в них є, тільки 93% податками та зборами. Все інше ми позичаємо. Все інше ми отримуємо грантами. Але все це – не гарантовані надходження. Ми маємо на наступний рік 9 мілярдів від Єврокомісії гарантованих надходжень, ми маємо 2 мільярди від МВФ при продовженні програм, на що ми сподіваємося.

Саме питання негарантованих коштів може стати проблемою для України. Гетманцев зауважує, що подальше загострення ситуації у світі визначає вектор нових пріоритетів для міжнародних лідерів. Емісія гривні, при реалізації найбільш негативного сценарію, більш ніж реальна.

Фактично, єдині джерела, на які ми можемо розраховувати, це податки і збори. Це оті 93% від 42 мільярдів доларів, які потребує безпека та оборона. Відомі тільки два шляхи: це – емісія і секвестр.

– наголошу Гетманцев

Якщо виникне ситуація, коли доведеться скоротити бюджет, це гарантоване зниження витрат на оборонний сектор. Постраждає, у такому випадку, і соціальна сфера.