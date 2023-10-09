Обмеження на використання ЖКП у 2023 році

При отриманні субсидій, споживач має дотримуватися певних соціальних норм. Йдеться про кореляцію площі житла та осіб, які отримують пільги. Станом на зараз, норма складає 13,65 метра квадратних на людину і 35,22 метра квадратних на родину.

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Також є ліміт на те, скільки теплоенергії може споживати домогосподарство, він складає – 44,54 кіловат-години. Обмеження природного газу складають – 4 метри кубічних на метр квадратний. В опалювальний сезон відбуваються коригування показників.

Зверніть увагу! Якщо субсидію отримує непрацездатна особа, сума пільг зростає на 30%.

Як оформити субсидію

Опалювальний сезон триває з 1 жовтня по 30 квітня. Щоб оформити пільги на оплату комуналки потрібно подати такі документи:

заява;

декларація про доходи;

договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.

Оформити пільги можна через електронний портал ПФУ або безпосередньо у службі соцзахисту. Деякі громадяни отримали пільги у неопалювальний сезон, їм їх продовжать автоматично. Також непотрібно подавати повторну заяву тим, кому нараховували нульову субсидію.