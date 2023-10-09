НБУ продав рекордну кількість валюти

НБУ за цей період купив на міжбанку 12,05 мільйона доларів тоді як продав 1 163, 7 мільйона доларів. Чистий продаж склав 1 151,6 мільйона доларів, що більше ніж попереднього тижня – 617 мільйонів доларів.

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Тож регулятор збільшив чистий продаж валюти порівняно з минулим тижнем на 542,6 мільйона доларів.

Показники Нацбанку на міжбанку з початку року такі:

купив – 208 мільйонів доларів;

продав – 20 626,2 мільйона доларів;

чистий продаж – 20 418,2 мільйона доларів.

Курс долара поступово росте

У НБУ також опублікували інформацію, що у вересні середній курс продажу готівкового долара зріс на 0,7%, тобто до 38,07 гривень. Така тенденція прослідковується уже 3 місяці, проте зростання вартості валюти незначна.

Так ріс долар останнім часом:

липень – на 0,1%;

серпень – 1,4%;

вересень – 0,7%.

До слова, порівняно з аналогічним періодом минулого року, курс долара зріс на 5,3%.