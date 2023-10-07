Як зміниться готівковий через зміни НБУ
Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман розповів, що безготівковий тим чи іншим чином впливає на готівковий ринок. Останній більш-менш у нормальних умовах коливається близько до безготівкового.
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Надалі готівковий буде коливатися навколо безготівкового плюс-мінус в одну гривню. Але куди буде рухатися безготівковий – питання. Ми побачимо результат у найближчі тижні.
Втім наступного року, доля безготівкового, а відповідно й готівкового курсу, буде вирішуватися внаслідок фундаментальних факторів:
- Це український експорт та імпорт,
- Ситуація з зерновим коридором,
- Допомога міжнародних партнерів тощо.
Цьогоріч буде можлива девальвація у межах 37 – 37,5 гривні. Навряд, що буде більше,
– додає Гетман
Синхронність може не відбутись
У коментарі 24 Каналу експерт Ярослав Жаліло ще раніше пояснив, що гривня за гнучкого курсу може зміцнюватися, а може й послаблюватися. І такі коливання відбиватимуться й на готівковому ринку.
Втім він не стверджує, що зміна курсу готівкового відбуватиметься синхронно зі зміною курсу Нацбанку.
Це залежатиме від попиту й пропозиції. Не виняток, що курс Нацбанку буде рухатися, а курс в обмінках буде залишатиметься на тому рівні, що й був.
Який зараз курс
- Курс долара у банках
Станом на 6 жовтня за даними "Мінфіну" купівля готівкового долара – 37,61 гривні (+1 копійка проти 5 жовтня), а продаж – 38,2 гривні (-10 копійок).
- Курс в обмінниках
Купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (-18 копійок), а продаж – 38,28 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Курс на чорному ринку
Купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (+3 копійки), а продаж – 38,2 гривні (без змін).