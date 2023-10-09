НБУ продал рекордное количество валюты

НБУ за этот период купил на межбанке 12,05 миллиона долларов в то время как продал 1 163,7 миллиона долларов. Чистая продажа составила 1 151,6 миллиона долларов, что больше чем на прошлой неделе – 617 миллионов долларов.

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Поэтому регулятор увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на 542,6 миллиона долларов.

Показатели Нацбанка на межбанке с начала года таковы:

купил – 208 миллионов долларов;

продал – 20 626,2 миллиона долларов;

чистая продажа – 20 418,2 миллиона долларов.

Курс доллара постепенно растет

В НБУ также опубликовали информацию, что в сентябре средний курс продажи наличного доллара выросли на 0,7%, то есть до 38,07 гривен. Такая тенденция прослеживается уже 3 месяца, однако рост стоимости валюты незначителен.

Так рос доллар в последнее время:

июль – на 0,1%;

август – 1,4%;

сентябрь – 0,7%.

К слову, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года курс доллара вырос на 5,3%.