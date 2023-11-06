Без підтримки міжнародних партнерів на Україну чекає криза

Після повномасштабного вторгнення Росії, українська економіка увійшла у стан кризи. Завдяки грошовій допомозі від міжнародних партнерів та значним реформам, ситуація на фінансовому ринку покращується.

Ситуація на фінансовому ринку України

Міністр Сергій Марченко каже, що на українському фінансовому ринку може бути криза з "діркою" у сумі 29 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал. Ця ситуація виникне, якщо міжнародні партнери, не надають Україні грошову допомогу.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Збереження макроекономічної стабільності дуже важливо, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС.

На думку Марченко, українська система потребує додаткового фінансування. Зокрема, для введення реформ у антикорупційній сфері. Варто розуміти, що ЄС також може постраждати від поглиблення економічної кризи в Україні.

Це може мати наслідки і для Європи. У зв'язку з міграцією, через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі продукти харчування, а також, можливо, знову на нафту і газ.

– зазначає Марченко

Міністр закликає союзників України до рішучих дій. Йдеться про передачу 300 мільярдів доларів російських активів, які були заморожені країнами G7, на відновлення українських міст. Відповіді на цю заяву поки що немає.

Країни "Великої сімки" прийняли рішення про заморозку 300 мільярдів доларів російських активів ще у жовтні. Попри те, що уряд США називав призначенням цих коштів допомогу Україні, поки що гроші залишаються у замороженому стані.