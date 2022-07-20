Міжнародні кредитори погодилися відтермінувати погашення боргів України
Джерело:Reuters
Міжнародні кредитори погодилися відтермінувати євробонди України й закликали всіх інших офіційних кредиторів домовитися про призупинення обслуговування боргу. До якого року вирішили продовжити термін – читайте далі.
Відтермінування виплат
Кредитори повідомили, що мають намір узгодити зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливим продовженням ще на рік.
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Також у своїй заяві вони закликали власників облігацій погодитися з проханням України про відтермінування платежів.
Ми підтримуємо цей запит про згоду та наполегливо закликаємо власників облігацій погодитися з проханням України. Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних кредиторів швидко домовитися з Україною про зупинення обслуговування боргу,
– мовиться у їх повідомленні.
Нагадаємо, що уряд України раніше звернувся до кредиторів з проханням надати дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація повинна була відбутись лише у разі схвального рішення кредиторів.
Згідно з постановою уряду, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій. Напередодні до кредиторів звертались й у "Нафтогазі", аби відтермінувати виплат за євробондами.
Також міжнародні кредитори України висловили підтримку Україні, яка "захищає себе від необґрунтованої, неспровокованої та незаконної агресивної війни росії".Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
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