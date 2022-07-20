Міжнародні кредитори погодилися відтермінувати погашення боргів України

Відтермінування виплат

Кредитори повідомили, що мають намір узгодити зупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливим продовженням ще на рік.

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Також у своїй заяві вони закликали власників облігацій погодитися з проханням України про відтермінування платежів.

Ми підтримуємо цей запит про згоду та наполегливо закликаємо власників облігацій погодитися з проханням України. Ми також наполегливо закликаємо всіх інших офіційних кредиторів швидко домовитися з Україною про зупинення обслуговування боргу,

– мовиться у їх повідомленні.

Нагадаємо, що уряд України раніше звернувся до кредиторів з проханням надати дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація повинна була відбутись лише у разі схвального рішення кредиторів.

Згідно з постановою уряду, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій. Напередодні до кредиторів звертались й у "Нафтогазі", аби відтермінувати виплат за євробондами.

Також міжнародні кредитори України висловили підтримку Україні, яка "захищає себе від необґрунтованої, неспровокованої та незаконної агресивної війни росії".

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