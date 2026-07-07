Відновилися після місяців падінь: міжнародні резерви НБУ зросли

За попередніми даними станом на 1 липня міжнародні резерви України становили 51,3 мільярда доларів США, зокрема у червні вони збільшилися на 12,1%. Подібна динаміка зумовлена валютними надходженнями від міжнародних партнерів.

Що відбулося з міжнародними резервами у червні

Саме вони перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті, про що повідомили в Національному банку України.

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На валютні рахунки уряду в Нацбанку в червні надійшло 11 316,3 мільйона доларів США, зокрема:

6 821,1 мільйона доларів США – від ЄС;

4 495,2 мільйона доларів США – через рахунки Світового банку.

До того ж Київ отримав 4,4 мільярда доларів США від Євросоюзу. Йдеться про першу виплату в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

У НБУ наголосили: гроші не були зараховані до міжнародних резервів України – через обмежене (цільове) призначення щодо їхнього використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 269,7 мільйона доларів США.

Також Україна сплатила МВФ 171,5 мільйона доларів США.

Ще у червні Національний банк України продав на валютному ринку 5 147,0 мільйона доларів США. А поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Що відбувалося з міжнародними резервами раніше

Міжнародні валютні резерви України у травні поточного року скоротилися, і це сталося вже вчетверте поспіль. Станом на 1 червня вони становили, за попередніми даними, 45 726,6 мільйона доларів США.

Згідно з інформацією Національного банку, станом на 1 січня міжнародні резерви України зросли до 57 292,5 мільйона доларів. Це стало найвищим показником за всю історію незалежної України.