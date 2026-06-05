Чому скоротилися міжнародні резерви

За травень міжнародні резерви зменшилися ще на 5,2%, повідомили у Національному банку України.

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Таке скорочення пояснюється кількома причинами:

По-перше, кошти пішли на валютні інтервенції НБУ, які регулятор здійснює для підтримки стабільності курсу.

По друге, у травні Нацбанк здійснив чергові виплати в іноземній валюті за борговими зобов'язаннями країни.

Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та від міжнародних партнерів,

– пояснили в НБУ.

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Загалом Нацбанк зменшив у травні чистий продаж валют порівняно з квітнем на цілих 12,4%. За останніми балансовими даними, регулятор продав 3 134,9 мільйона доларів на валютному ринку за минулий місяць.

Валютні рахунки уряду в Нацбанку за цей період поповнили 599,2 мільйона доларів:

через рахунки Світового банку – 498,8 мільйона доларів;

від розміщення валютних облігацій (ОВДП) – 100,4 мільйона доларів.

Разом з тим Україна сплатила 126,2 мільйона доларів за обслуговування на погашення державного боргу:

перед Світовим банком – 12,9 мільйона доларів;

за борги іншим кредиторам – 105,4 мільйона доларів;

за обслуговування валютних ОВДП – 7,9 мільйона доларів.

Додатково Міжнародному валютному фонду сплатили 274,9 мільйона доларів.

Водночас міжнародні резерви України поповнилися завдяки переоцінці фінансових інструментів та інші чинників. Внаслідок цього вони збільшилися у травні на 441,9 мільйона доларів.

У підсумку, попри зменшення обсягів. міжнародних резервів в України наразі достатньо, щоб забезпечити стійкість валютного ринку.

Важливо! За даними НБУ, станом на початок червня резервів вистачить на фінансування майже 5 місяців експорту.