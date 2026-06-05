Почему сократились международные резервы

За май международные резервы уменьшились еще на 5,2%, сообщили в Национальном банке Украины.

Смотрите также Пассивный доход в начале лета: можно ли еще заработать на депозитах в Украине

Такое сокращение объясняется несколькими причинами:

  • Во-первых, средства пошли на валютные интервенции НБУ, которые регулятор осуществляет для поддержания стабильности курса.
  • Во вторых, в мае Нацбанк осуществил очередные выплаты в иностранной валюте по долговым обязательствам страны.

Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и от международных партнеров,
– объяснили в НБУ.

Google Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

В целом Нацбанк уменьшил в мае чистую продажу валют по сравнению с апрелем на целых 12,4%. По последним балансовым данным, регулятор продал 3 134,9 миллиона долларов на валютном рынке за прошлый месяц.

Валютные счета правительства в Нацбанке за этот период пополнили 599,2 миллиона долларов:

  • через счета Всемирного банка – 498,8 миллиона долларов;
  • от размещения валютных облигаций (ОВГЗ) – 100,4 миллиона долларов.

Вместе с тем Украина уплатила 126,2 миллиона долларов за обслуживание на погашение государственного долга:

  • перед Всемирным банком – 12,9 миллиона долларов;
  • за долги другим кредиторам – 105,4 миллиона долларов;
  • за обслуживание валютных ОВГЗ – 7,9 миллиона долларов.

Дополнительно Международному валютному фонду уплатили 274,9 миллиона долларов.

В то же время международные резервы Украины пополнились благодаря переоценке финансовых инструментов и другие факторы. Вследствие этого они увеличились в мае на 441,9 миллиона долларов.

В итоге, несмотря на уменьшение объемов. международных резервов в Украине пока достаточно, чтобы обеспечить устойчивость валютного рынка.

Важно! По данным НБУ, по состоянию на начало июня резервов хватит на финансирование почти 5 месяцев экспорта.

  • Напомним, международные резервы Украины продолжают уменьшаться, однако темпы их сокращения замедлились. Ведь в апреле их объем снизился на 7,3% и на начало мая составил 48,2 миллиарда долларов.

  • Тенденция к уменьшению резервов началась еще в феврале 2026 года. Тогда впервые за семь месяцев их объем сократился на 5% – до 54,8 миллиарда долларов. В марте спад повторился: резервы снова потеряли около 5% и снизились до 52 миллиардов долларов на начало апреля.

  • Как отмечал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой для 24 Канала, важную роль в поддержке резервов играет международная финансовая помощь. Такие поступления обеспечивают Национальному банку дополнительные возможности для проведения валютных интервенций и сохранения стабильности на рынке.

  • Именно поэтому одним из ключевых факторов для финансовой системы в июне остается ожидаемое поступление первого транша в рамках кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро.