Почему сократились международные резервы
За май международные резервы уменьшились еще на 5,2%, сообщили в Национальном банке Украины.
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Такое сокращение объясняется несколькими причинами:
- Во-первых, средства пошли на валютные интервенции НБУ, которые регулятор осуществляет для поддержания стабильности курса.
- Во вторых, в мае Нацбанк осуществил очередные выплаты в иностранной валюте по долговым обязательствам страны.
Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и от международных партнеров,
– объяснили в НБУ.
В целом Нацбанк уменьшил в мае чистую продажу валют по сравнению с апрелем на целых 12,4%. По последним балансовым данным, регулятор продал 3 134,9 миллиона долларов на валютном рынке за прошлый месяц.
Валютные счета правительства в Нацбанке за этот период пополнили 599,2 миллиона долларов:
- через счета Всемирного банка – 498,8 миллиона долларов;
- от размещения валютных облигаций (ОВГЗ) – 100,4 миллиона долларов.
Вместе с тем Украина уплатила 126,2 миллиона долларов за обслуживание на погашение государственного долга:
- перед Всемирным банком – 12,9 миллиона долларов;
- за долги другим кредиторам – 105,4 миллиона долларов;
- за обслуживание валютных ОВГЗ – 7,9 миллиона долларов.
Дополнительно Международному валютному фонду уплатили 274,9 миллиона долларов.
В то же время международные резервы Украины пополнились благодаря переоценке финансовых инструментов и другие факторы. Вследствие этого они увеличились в мае на 441,9 миллиона долларов.
В итоге, несмотря на уменьшение объемов. международных резервов в Украине пока достаточно, чтобы обеспечить устойчивость валютного рынка.
Важно! По данным НБУ, по состоянию на начало июня резервов хватит на финансирование почти 5 месяцев экспорта.
Напомним, международные резервы Украины продолжают уменьшаться, однако темпы их сокращения замедлились. Ведь в апреле их объем снизился на 7,3% и на начало мая составил 48,2 миллиарда долларов.
Тенденция к уменьшению резервов началась еще в феврале 2026 года. Тогда впервые за семь месяцев их объем сократился на 5% – до 54,8 миллиарда долларов. В марте спад повторился: резервы снова потеряли около 5% и снизились до 52 миллиардов долларов на начало апреля.
Как отмечал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой для 24 Канала, важную роль в поддержке резервов играет международная финансовая помощь. Такие поступления обеспечивают Национальному банку дополнительные возможности для проведения валютных интервенций и сохранения стабильности на рынке.
Именно поэтому одним из ключевых факторов для финансовой системы в июне остается ожидаемое поступление первого транша в рамках кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро.