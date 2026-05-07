Почему уменьшились международные резервы?

Чем обусловлена такая динамика международных резервов Украины, рассказали в Национальном банке.

По данным регулятора, сокращение резервов произошло из-за валютных интервенций НБУ и долговых выплат государства в иностранной валюте.

Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и от международных партнеров, – объяснили в банке.

В частности, Украина получила на валютные счета правительства в апреле 377,9 миллиона долларов:

339,4 миллиона долларов – от размещения валютных ОВГЗ;

38,5 миллиона долларов – через счета Всемирного банка.

Также поступил кредит в 1010,0 миллиона долларов по соглашению между Украиной и Великобританией в рамках программы поддержки ERA. Однако эти средства в международные резервы не зачислили, поскольку они имеют целевое назначение.

Вместе с тем Украина выплатила в апреле 716,6 миллиона долларов в иностранной валюте за обслуживание и погашение государственного долга – перед Всемирным банком, Евросоюзом и другими кредиторами, а также валютных облигаций.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 255,3 миллиона долларов.

Как это повлияет на валютный рынок?

Следует заметить, что валютные резервы Украины "тают" уже третий месяц подряд. Впервые за семь месяцев они уменьшились в феврале 2026 года.

Тогда резервы сократились сразу на 5% и на 1 марта составили 54,8 миллиарда долларов.

НБУ объяснял уменьшение запасов аналогично – долговыми обязательствами и валютными интервенциями.

Второй раз резервы снова просели в марте. Сокращение достигло 5%, а объем на 1 апреля составил 52 миллиарда долларов.

Однако Нацбанк уверяет, что, несмотря на уменьшение, международных резервов достаточно для сохранения устойчивости валютного рынка.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта,

– добавили в НБУ.

В то же время директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что Нацбанк в мае, очевидно, продолжит валютные интервенции на рынке.

По оценкам эксперта, они могут достигать около 800 миллионов долларов в неделю. Однако такой высокий уровень в нынешних сложных условиях считают "приемлемым объемом".

Важно! Режим "управляемой гибкости" Нацбанка позволяет балансировать ситуацию на валютном рынке и сдерживать скачки курса, исключая неконтролируемые показатели.

От чего еще будет зависеть ситуация на валютном рынке?

По словам Лесового, ситуация на валютном рынке в мае в значительной степени будет зависеть от поступления первых траншей европейского кредита для Украины объемом 90 миллиардов евро. Международная финансовая поддержка помогает государству покрывать часть бюджетных потребностей и поддерживать экономическую стабильность в условиях войны.

Дополнительным фактором остаются мировые цены на нефть, которые зависят от развития событий на Ближнем Востоке. Именно колебания нефтяного рынка могут влиять на соотношение евро и доллара, а это, в свою очередь, отражается и на курсе евро в Украине.

Также давление на валютный рынок продолжает оказывать полномасштабная война России против Украины. Прежде всего речь идет об ударах по энергетической и транспортной инфраструктуре, которые затрудняют работу бизнеса и создают дополнительные риски для экономики.

Эксперт прогнозирует, что в мае курс доллара может колебаться в пределах 43,50 – 44,50 гривны, а евро – 49,50 – 52,50 гривны.