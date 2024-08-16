Чи можуть в Україні мобілізувати пенсіонерів і за яких умов

В Україні мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Цей граничний вік збігається з початком пенсійного віку для чоловіків.

Чи можлива мобілізація пенсіонерів

Російська пропаганда раніше поширювала фейкову інформацію про те, що в Україні мобілізують пенсіонерів.

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Згідно з чинним законодавством, пенсійний вік для чоловіків настає з 60 років за умови наявності 31 року страхового стажу. 60 років – це також максимальний вік для перебування в армії.

Виняток становлять лише військовослужбовці вищого офіцерського складу, для яких граничний вік становить 65 років.

Зауважте! Існують випадки, коли люди виходять на пенсію до досягнення граничного віку. Якщо такі особи відповідають вимогам щодо віку та стану здоров'я, вони можуть підлягати мобілізації, і їхній пенсійний статус не є перешкодою.

Військовослужбовці, які починають кар'єру з навчання у військових закладах, зазвичай виходять на пенсію близько 43 років. Після цього вони можуть працювати в інших сферах, хоча деякі не продовжують працювати через проблеми зі здоров'ям.

Важливо! Всі військові пенсіонери залишаються на обліку та можуть бути мобілізовані. Однак їх призиватимуть на службу тільки за їхньою військово-обліковою спеціальністю і на певну посаду, яка відповідає їхньому військовому званню.