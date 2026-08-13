АЗС зможуть працювати в автономному режимі, – очільник Укрнафти

Укрнафта може створити мобільні автозаправні станції. Компанія планує оперативно забезпечувати пальним споживачів у разі неможливості робити це на стаціонарних заправках.

Що може змінитися у роботі АЗС в Україні?

ПАТ "Укрнафта" вже має бензовози, але планує придбати ще кілька одиниць, про що розказав голова правління компанії Богдан Кукура в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Богдан Кукура Очільник правління компанії "Укрнафта" У нашій мережі UKRNAFTA є декілька бензовозів невеликої кубатури – до трьох кубів, які можна використовувати як мобільні пересувні комплекси. Плануємо придбати ще декілька одиниць. Треба мати їх під рукою, аби за необхідності оперативно відреагувати на ситуацію.

Однак для роботи мобільних АЗК потрібні зміни до законодавства. Як зазначив Кукура, наразі можна використовувати мобільний заправний комплекс винятково у межах чинного АЗК і чинної ліцензії. Наприклад, у разі його знищення.

Але тут треба враховувати безпекову ситуацію, адже йдеться про автоцистерну з пальним та скупчення людей,

– наголосив глава Укрнафти.

Ба більше, з появою мобільних заправних комплексів зростає ризик появи тіньового сегмента. І це становить ризик насамперед для споживача, бо тоді якість пального в Україні буде під великим питанням.

Нагадаємо, що росіяни активно атакують АЗС в Україні. Експерти пов'язують зміну російської тактики із серією українських ударів по НПЗ ворога.

Зокрема, в Опішнянській громаді Полтавської області вже не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції, а відновленню вони не підлягають. Регіон може залишитися без заправок у майбутньому.