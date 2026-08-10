Де росіяни знищили всі АЗС
Відновленню станції не підлягають, про що повідомив голова громади Микола Різник у своєму відеозверненні у Facebook.
Водночас постраждали чотири домоволодіння. Але минулося без жертв.
Хочу звернутися до мешканців, які живуть біля заправок: якщо до вас не дійшла комісія, то, будь ласка, зверніться до селищної ради, щоб отримати допомогу та зафіксувати ваші пошкодження.
Водночас Різник додав, що логіка ворога зрозуміла – спочатку "винести" заправки в Харківській області та на Сумщині. А зараз дійшли до Полтавщини.
Тому я думаю що скоро весь регіон залишиться без заправок,
– зазначив Микола Різник.
Нагадаємо, що від початку року було зруйновано 37 автозаправних комплексів мережі Групи Нафтогаз. Частина об’єктів зазнала критичних руйнувань. Наразі вони не працюють.
За даними аналітиків, лише з початку квітня було зафіксовано щонайменше 246 атак на автозаправні станції. З них 194 припали лише на період із початку червня до кінця липня.