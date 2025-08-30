Мобільний зв’язок у 2025 році пропонує абонентам широкий вибір. Київстар, Vodafone та lifecell мають у своєму портфелі тарифи для різних потреб – від базових пакетів з інтернетом і дзвінками до комплексних рішень.

Які тарифи на мобільний звʼязок в Україні?

Українські мобільні оператори оновили тарифні лінійки. Кожен з них пішов своїм шляхом: Київстар робить ставку на комплексні пакети, lifecell підняв ціни, а Vodafone пропонує нову структуру тарифів. Які актуальні ціни на мобільний звʼязок діють у 2025 році, розбирався 24 Канал.

Що пропонує Київстар для користувачів?

25 червня 2025 року Київстар представив нову тарифну лінійку "Все разом!, що об’єднує мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення. Це комплексні пропозиції, які розраховані на різні потреби абонентів.

"Все разом Комфорт": 220 гривень на місяць. У пакеті передбачено 10 гігабайтів інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 100 хвилин на інші мобільні та міські номери, 100 SMS, а також послуга "Відстрочка платежу". У роумінгу доступно 8 гігабайтів інтернету.

Зверніть увагу! Тариф стартував 6 червня та передбачений для людей пенсійного віку та людей з інвалідністю, які потребують базового, але збалансованого пакета послуг.

"Все разом Легкий" та "Все разом Крутий": тарифні плани за 300 та 450 гривень на місяць відповідно. Вони також поєднують мобільний зв’язок, інтернет і телебачення, але відрізняються більшими обсягами інтернету та хвилин для дзвінків, орієнтовані на активних користувачів, яким потрібні розширені можливості.

Як підключитися до нового тарифу Зробити це можна кількома способами: через мобільний додаток "Мій Київстар", на офіційному сайті компанії або за допомогою короткої команди *477#.

Які тарифи діють в Lifecell?

Тариф "Максі"

Тариф "Максі" від lifecell став одним із найпопулярніших у 2025 році. Його вартість починається від 190 гривень за чотири тижні для абонентів, які переходять у мережу з іншим номером (MNP). Для решти користувачів стандартна ціна становить близько 300 гривень за чотири тижні.

У пакет входить:

25 гігабайтів інтернету, а при своєчасній оплаті діє акція "Мега безліміт" -- користувач отримує фактично необмежений доступ до мережі.

750 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі України. При своєчасній оплаті кількість хвилин подвоюється ще плюс 750.

А також безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell, що робить тариф зручним для тих, хто часто спілкується з абонентами цього оператора.

Тариф "Мега"

Тариф "Мега" орієнтований на більш активних користувачів. Його вартість становить приблизно 350 гривень за чотири тижні для тих, хто підключається через MNP, і близько 500 гривень за чотири тижні за стандартними умовами.

У пакет входить:

Безлімітний інтернет за умови своєчасної оплати. При цьому перші 100 гігабайтів надаються на максимальній швидкості, а після їх використання швидкість знижується.

1 000 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі України, які також доступні за умови своєчасної оплати.

Які ціни на звʼязок у Vodafone?

У 2025 році Vodafone пропонує абонентам широкий вибір тарифних планів: від базових пакетів для щоденного користування до рішень із безлімітним інтернетом та розширеними можливостями у роумінгу.

Лінійка Joice

Joice Start – 270 гривень за чотири тижні. Абоненти отримують 20 гігабайтів інтернету, з яких 5 гігабайтів доступні для використання у роумінгу, 500 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone.

– 270 гривень за чотири тижні. Абоненти отримують 20 гігабайтів інтернету, з яких 5 гігабайтів доступні для використання у роумінгу, 500 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone. Joice Pro – 330 гривень за чотири тижні. У пакет входить 30 гігабайтів інтернету (з них 7 гігабайтів можна використати у роумінгу), 600 хвилин дзвінків на всі номери в Україні та безлімітні дзвінки у мережі Vodafone.

– 330 гривень за чотири тижні. У пакет входить 30 гігабайтів інтернету (з них 7 гігабайтів можна використати у роумінгу), 600 хвилин дзвінків на всі номери в Україні та безлімітні дзвінки у мережі Vodafone. Joice Max – 450 гривень за чотири тижні. Тариф передбачає 40 гігабайтів інтернету, з яких 10 гігабайтів доступні у роумінгу, 700 хвилин дзвінків та безліміт у мережі Vodafone.

Лінійка Flexx

Flexx Go : 320 гривень на 4 тижні. Тариф передбачає 25 гігабайтів інтернету, а також 500 хвилин дзвінків на всі мобільні та міські номери України.

: 320 гривень на 4 тижні. Тариф передбачає 25 гігабайтів інтернету, а також 500 хвилин дзвінків на всі мобільні та міські номери України. Flexx TOP: 500 гривень на 4 тижні. Тариф передбачає 50 гігабайтів інтернету, а також 800 хвилин дзвінків на всі мобільні та міські номери України.

