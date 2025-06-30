Модель OnlyFans створила петицію про декриміналізацію контенту: її підтримав Гетманцев

На сайті Президента України з’явилася петиція про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих. Данило Гетманцев вважає, що це необхідна міра, адже моделі OnlyFans сплачують податки.

Петиція від моделі OnlyFans

В Україні хочуть декриміналізувати контент OnlyFans, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетманцева.

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Я – за декриміналізацію. Не може держава однією рукою брати у творців контенту гроші податками, а іншою розгортати кампанію з переслідування тих самих платників. Про "контрольні закупки" взагалі промовчу,

– повідомив Гетманцев.

У петиції модель OnlyFans стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 мільйонів податків, проте правоохоронці відкрили щодо неї кримінальну справу і нібито пропонували її закрити за певну суму.

Вона закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, яким пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

Скільки українки заробляють на OnlyFans

Українські моделі на OnlyFans заробляють близько 10 тисяч доларів щомісяця, але чистий дохід зменшується через податки і витрати.

Софія Проць веде власний акаунт вже понад 2 роки та після перших успіхів переїхала до Каліфорнії. Модель розповіла, що заробітки непостійні: "Бували місяці, коли виходило 25 тисяч доларів, а бувало і 8 тисяч доларів".

Утім, після сплати податків у США (близько 50% доходу) та витрат на команду, яка допомагає зі зйомками та технічною частиною, чистий дохід значно нижчий.

Восени 2024 року Державна податкова служба отримала від британських колег дані про прибутки українських користувачів OnlyFans за 2020 – 2022 роки. Виявилося, що 5435 осіб отримували дохід, а 7036 акаунтів (одна особа могла мати кілька сторінок) загалом заробили 111 мільйонів доларів.

Після цього українська податкова розпочала перевірки та вимагає сплати відповідних податків.