Чому блогерам важливо платити податки

Втім існує низка доступних способів це зробити, про них розповідає 24 Канал. Ба більше, легалізація доходів блогерів – це не лише вимога, а й можливість зростати. Адже офіційний статус відкриває двері до співпраці з великими брендами та участі у державних програмах підтримки бізнесу.

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Які податки сплачують блогери

Дохід блогера – це не лише реклама, а й продаж курсів, мерчу, монетизація з YouTube, Patreon, донати. Усі ці надходження потрібно декларувати. Станом на 2025 рік існує три основні варіанти легалізації:

Фізична особа (без ФОП)

Податки: 18% ПДФО + 5% військовий збір = 23% від суми доходу

Подання декларації – раз на рік

Мінус: найдорожчий варіант

ФОП 2 групи

Щомісячно: 1600 гривень єдиного податку + 800 гривень ВЗ + 1760 гривень ЄСВ

Загалом – 160 гривень на місяць

Є обмеження: доходи — до 8,2 млн гривень/рік, клієнти – лише українські фізособи або ФОПи-єдинники

ФОП 3 групи