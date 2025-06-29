Чому блогерам важливо платити податки
Втім існує низка доступних способів це зробити, про них розповідає 24 Канал. Ба більше, легалізація доходів блогерів – це не лише вимога, а й можливість зростати. Адже офіційний статус відкриває двері до співпраці з великими брендами та участі у державних програмах підтримки бізнесу.
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Які податки сплачують блогери
Дохід блогера – це не лише реклама, а й продаж курсів, мерчу, монетизація з YouTube, Patreon, донати. Усі ці надходження потрібно декларувати. Станом на 2025 рік існує три основні варіанти легалізації:
Фізична особа (без ФОП)
- Податки: 18% ПДФО + 5% військовий збір = 23% від суми доходу
- Подання декларації – раз на рік
- Мінус: найдорожчий варіант
ФОП 2 групи
- Щомісячно: 1600 гривень єдиного податку + 800 гривень ВЗ + 1760 гривень ЄСВ
- Загалом – 160 гривень на місяць
- Є обмеження: доходи — до 8,2 млн гривень/рік, клієнти – лише українські фізособи або ФОПи-єдинники
ФОП 3 групи
- 6% від доходу: 5% ЄП + 1% військовий збір
- ЄСВ — 1 760 гривеньщомісяця
- Підходить для роботи з великими брендами, іноземними партнерами, платформами типу AdSense