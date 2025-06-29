Почему блогерам важно платить налоги
Впрочем существует ряд доступных способов это сделать, о них рассказывает 24 Канал. Более того, легализация доходов блогеров – это не только требование, но и возможность расти. Ведь официальный статус открывает двери к сотрудничеству с крупными брендами и участия в государственных программах поддержки бизнеса.
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Какие налоги платят блогеры
Доход блогера – это не только реклама, но и продажа курсов, мерча, монетизация с YouTube, Patreon, донаты. Все эти поступления нужно декларировать. По состоянию на 2025 год существует три основных варианта легализации:
Физическое лицо (без ФЛП)
- Налоги: 18% НДФЛ + 5% военный сбор = 23% от суммы дохода
- Подача декларации – раз в год
- Минус: самый дорогой вариант
ФЛП 2 группы
- Ежемесячно: 1600 гривен единого налога + 800 гривен ВС + 1760 гривен ЕСВ
- В общем – 160 гривен в месяц
- Есть ограничения: доходы - до 8,2 млн гривен/год, клиенты – только украинские физлица или ФЛП-единщики
ФЛП 3 группы
- 6% от дохода: 5% ЕН + 1% военный сбор
- ЕСВ - 1 760 гривен ежемесячно
- Подходит для работы с крупными брендами, иностранными партнерами, платформами типа AdSense