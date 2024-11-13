Картки Монобанку тепер можна поповнювати в Укрпошті

Тепер картки Монобанку можна без комісії поповнювати в будь-якому з 4500 відділень Укрпошти. Компанії почали співпрацювати близько пів року тому.

Співпраця Монобанку й Укрпошти

Спершу команда Монобанку мала сумніви щодо того, чи вдасться налагодити співпрацю з державною компанією, повідомляє 24 Канал з посиланням на співзасновника Монобанку Олега Гороховського.

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Банкір зазначив, що Монобанк працює над тим, щоб розширювати мережу для поповнення карток. За його словами, реалізувати співпрацю з Укрпоштою вдалося завдяки зусиллям CEO Укрпошти Ігоря Смілянського.

Олег Гороховський Співзасновник Монобанку Наші команди почали співпрацювати пів року тому. Ми не були впевнені, що з держкомпанією можна швидко досягти згоди, і дійсно, початкові умови більше нагадували правила ощадкас 90-х.

Внаслідок співпраці умови та підхід до партнерства були переглянуті. Нині клієнти банку зможуть безперешкодно поповнювати картки monobank в Укрпошті.