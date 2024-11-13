Як зростуть тарифи

НКРЕКП затвердила проєкт постанови щодо встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025–2029 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Для наступного регуляторного періоду пропонується встановити ціни в євро, оскільки торгівля природним газом на європейських хабах зазвичай ведеться в євро за мегават-годину. Транспортування газу здебільшого здійснюється замовниками-нерезидентами.

Зауважте! При розрахунку тарифів враховано офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України на 5 листопада 2024 року – 45,14 гривні за євро.

За даними видання ExPro, тариф на транспортування газу через українську газотранспортну систему (ГТС) для міжнародних точок може зрости у два рази:

для більшості точок входу в українську ГТС тариф підвищиться з 4,1 євро за 1 тисячу кубічних метрів до 10,3 євро за 1 тисячу кубічних метрів;

для більшості точок виходу з української ГТС тариф збільшиться з 7,6–8,6 євро за 1 тисячу кубічних метрів до 14,6–15,8 євро за 1 тисячу кубічних метрів.

Зауважте! Ці тарифи не включають точки з'єднання на кордоні з Росією ("Суджа" та "Сохранівка"), оскільки немає даних щодо заброньованих обсягів. Також тарифи розраховані з урахуванням сценарію, де транзит російського газу відсутній з початку 2025 року.

Як зміняться внутрішні тарифи на транзит

Пропонується також збільшити тарифи на транспортування газу через внутрішні точки ГТС більше ніж у чотири рази:

для точок входу в ГТС тариф підвищиться з 101,93 гривні за 1 тисячу кубічних метрів до 464,87 гривні за 1 тисячу кубічних метрів;

для точок виходу з ГТС тариф збільшиться з 124,16 гривні за 1 тисячу кубічних метрів до 505,5 гривні за 1 тисячу кубічних метрів.

При цьому коефіцієнти для замовлення потужності на різні періоди, як для внутрішніх, так і для міжнародних точок, залишаються незмінними:

1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних точок – при замовленні потужності на добу вперед;

1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних точок – на місяць;

1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних точок – на квартальний період.

Зауважте! Діючі тарифи на транспортування газу в короткому замкнутому циклі (short-haul) залишатимуться незмінними до 31 березня 2025 року.