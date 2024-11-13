Как вырастут тарифы

НКРЭКУ утвердила проект постановления об установлении новых тарифов на транспортировку природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины" на 2025–2029 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

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Для следующего регуляторного периода предлагается установить цены в евро, поскольку торговля природным газом на европейских хабах обычно ведется в евро за мегаватт-час. Транспортировка газа в основном осуществляется заказчиками-нерезидентами.

Обратите внимание! При расчете тарифов учтен официальный курс гривны к евро, установленный Национальным банком Украины на 5 ноября 2024 года – 45,14 гривны за евро.

По данным издания ExPro, тариф на транспортировку газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) для международных точек может вырасти в два раза:

для большинства точек входа в украинскую ГТС тариф повысится с 4,1 евро за 1 тысячу кубических метров до 10,3 евро за 1 тысячу кубических метров;

для большинства точек выхода из украинской ГТС тариф увеличится с 7,6–8,6 евро за 1 тысячу кубических метров до 14,6–15,8 евро за 1 тысячу кубических метров.

Обратите внимание! Эти тарифы не включают точки соединения на границе с Россией ("Суджа" и "Сохрановка"), поскольку нет данных по забронированным объемам. Также тарифы рассчитаны с учетом сценария, где транзит российского газа отсутствует с начала 2025 года.

Как изменятся внутренние тарифы на транзит

Предлагается также увеличить тарифы на транспортировку газа через внутренние точки ГТС более чем в четыре раза:

для точек входа в ГТС тариф повысится с 101,93 гривны за 1 тысячу кубических метров до 464,87 гривны за 1 тысячу кубических метров;

для точек выхода из ГТС тариф увеличится с 124,16 гривны за 1 тысячу кубических метров до 505,5 гривны за 1 тысячу кубических метров.

При этом коэффициенты для заказа мощности на разные периоды, как для внутренних, так и для международных точек, остаются неизменными:

1,1 для внутренних и 1,45 для международных точек – при заказе мощности на сутки вперед;

1,04 для внутренних и 1,2 для международных точек – в месяц;

1,02 для внутренних и 1,1 для международных точек – на квартальный период.

Обратите внимание! Действующие тарифы на транспортировку газа в коротком замкнутом цикле (short-haul) будут оставаться неизменными до 31 марта 2025 года.