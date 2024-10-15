Не варто чіпати лічильник: за це ви можете заплатити штраф понад 100 тисяч гривень
Джерело:ЄДРСР
Споживачу заборонено втручатись у роботу лічильника. Якщо таке порушення буде виявлено, громадянину загрожує судова справа і значний штраф.
За що доведеться заплатити штраф
У жовтні цього року Виноградівський районний суд Закарпатської області прийняв рішення зобов'язати місцевого жителя доплатити за газ майже 134 тисячі гривень, про це йдеться у матеріалах справи №299/7725/23.
Читайте також Більше ніж на допомогу Україні: скільки витратила Чехія на російську нафту та газ
В ході розслідування виявилось, що громадянин втручався у роботу лічильника, аби платити за комуналку менше. Відповідно до висновку експертизи, пломба на пристрої була не заводська, а встановлена "внаслідок несанкціонованого втручання".
Зверніть увагу! Замінювати елементи лічильника та втручатись у його роботу може лише спеціаліст.
Саме це порушення стало причиною перерахунку кількості газу, яку спожив громадянин. Виявилось, що неврахованими були – 3 266,07 кубометра сировини. Тепер порушнику доведеться заплатити:
- 132 532,63 гривні – за неспожитий газ;
- 2 481 гривні – судовий збір.