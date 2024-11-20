Пенсія загиблого захисника: чи можуть на неї претендувати цивільні дружини

Родини загиблих військовослужбовців мають право на пенсійне забезпечення. Однак жінки, які не перебували в офіційному шлюбі, часто цікавляться, чи мають вони право на таку пенсію.

Що робити цивільним дружинам загиблих військових

Юристи рекомендують звернутися до суду із заявою про встановлення факту спільного проживання та утримання загиблим військовослужбовцем, що дозволить отримати відповідні пільги та виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

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Втім, голова Комітету НААУ з питань сімейного права Лариса Гретченко зазначила, що такі позови рідко задовольняються в суді.

Лариса Гретченко Голова Комітету НААУ з питань сімейного права Таким чином, судовою практикою сформовано підхід, за якого встановлення в судовому порядку факту проживання чоловіка та жінки однією сім`єю без шлюбу і визнання за її учасниками статусу члена сім`ї не легітимізує і не може узаконити правове становище неодруженої сімейної пари як подружньої. Оскільки за законом подружжя утворюється не від тривалості чи стійкості взаємин, а після реєстрації шлюбу в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Голова Комітету НААУ також звернула увагу на позицію Верховного Суду, згідно з якою чоловік і жінка, що живуть разом і ведуть спільне господарство, можуть в певних правових сферах вважатися сім'єю, навіть без офіційного шлюбу.

Проте такі відносини, хоч і схожі на шлюбні, не є рівнозначними, оскільки терміни "чоловік" та "дружина" застосовуються лише до осіб, офіційно зареєстрованих у шлюбі.