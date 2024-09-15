Не усім по кишені: скільки коштує рік страхового стажу в Україні

Нині є можливість легально докупити страховий стаж для виходу на пенсію. Однак варто враховувати, що прийдеться віддати за це чимало коштів.

Яка ціна страхового стажу в Україні

У 2024 році вартість страхового стажу доволі висока: для одного місяця стажу необхідно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень. Отже, за один рік страхового стажу прийдеться віддати 21 480 гривень. А це більше місячної середньої зарплати в Україні.

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Втім, для свого комфорту, Пенсіонери можуть самостійно визначати частоту та розмір своїх внесків, які вони мають можливість робити як за себе, так і за інших осіб. Тобто, легально купити страховий стаж може бути актуально для:

Осіб, що проживають за межами України, але планують отримувати пенсію в Україні.

Людей передпенсійного віку з недостатнім страховим стажем для призначення пенсії.

Осіб з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії.