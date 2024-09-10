Індексація пенсій у 2025 році
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що теперішня інфляція в Україні помірна. Українська економіка поступово відновлюється з початку повномасштабної війни.
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Як приклад Шмигаль навів ВВП України. У другому кварталі 2024 року зростання цього показника сягнуло 3,7%. Гарантував прем'єр і проведення нової індексації.
Всі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року стосовно пенсій.
Чи збільшаться пенсії у 2024
У 2024 році пенсії деяких українців можуть зрости завдяки надбавкам за віком. Умовами для отримання такої доплати є:
- пенсіонер отримує пенсію за віком;
- пенсійна виплата особи менш як 10 340,35 гривні;
- громадянин сягнув віку 70 років.
Розмір надбавки за віком зараз такий:
- особи від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.