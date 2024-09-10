Индексация пенсий в 2025 году
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что нынешняя инфляция в Украине умеренная. Украинская экономика постепенно восстанавливается с начала полномасштабной войны.
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В качестве примера Шмыгаль привел ВВП Украины. Во втором квартале 2024 года рост этого показателя достиг 3,7%. Гарантировал премьер и проведение новой индексации.
Все индексации были проведены в марте 2023-го, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года в отношении пенсий.
Увеличится ли пенсии в 2024 году
В 2024 году пенсии некоторых украинцев могут вырасти благодаря надбавкам по возрасту. Условия для получения такой доплаты:
- пенсионер получает пенсию по возрасту;
- пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривны;
- гражданин достиг возраста 70 лет.
Размер надбавки по возрасту сейчас такой:
- лица от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.