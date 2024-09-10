Где будут искать деньги в бюджет

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился планом покрытия дефицита в военном бюджете. По его словам, это решение необходимо, поскольку украинская армия нуждается в большем количестве оружия и стабильного обеспечения.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Цифра в 500 миллиардов гривен, которая озвучена и подана – это тот дефицит военного бюджета, который нам нужно профинансировать до конца года. Партнеры не дают средств на Вооруженные силы, мы должны финансировать это самостоятельно. И мы находим ресурсы и финансовые инструменты для этого.

Средства планируют найти, благодаря:

перевыполнению плана по платежам и налогам;

заимствованиям на внутреннем рынке;

экономии на обслуживании внешнего долга.

По состоянию на сейчас, план сбора налогов и платежей уже перевыполнен на ориентировочно 75 миллиардов гривен.

Собственно, это первый кирпичик, который формирует эти 500 миллиардов. Вторая частичка – это наша экономия на обслуживании внешнего долга в этом году. Благодаря проведенным переговорам и достигнутым договоренностям, мы сэкономили 64 миллиарда гривен,

– отмечает Шмыгаль.

Обратите внимание! Переговоры относительно внутренних заимствований продолжаются. Размер этой доли составляет 220 миллиардов гривен