Є лише одна умова: як отримати пенсію за іншу людину

Отримати пенсію за іншу людину можливо, проте лише за чітко визначених умов і за наявності необхідних документів. Така можливість передбачена законодавством, але передбачає дотримання певних процедур.

Як отримати пенсію за іншу людину?

Отримати пенсію за іншу людину можливо, але лише за однією чіткою умовою. Йдеться про наявність нотаріально засвідченої довіреності, пише 24 Канал із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Документ має містити дату та місце складання, ПІБ та адресу проживання довірителя та представника, обсяг повноважень, строк дії та підписи сторін. Після цього пенсіонер має особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати заяву на продовження виплат.

Важливо! Незалежно від терміну дії довіреності, пенсію за нею можна отримувати не більше як 12 місяців.

Як отримати чужу пенсію через пошту?

Відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо пенсію отримують через пошту, довіреність пред’являють працівнику під час отримання коштів.

У випадку банківської виплати процедура аналогічна, проте якщо довірена особа отримує кошти понад рік, банк зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд. Якщо пенсіонер не продовжить довіреність, виплати переведуть на поштове відділення.

Хто може отримати пенсію померлого пенсіонера?