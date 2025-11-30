Є лише одна умова: як отримати пенсію за іншу людину
- Отримати пенсію за іншу людину можна лише за наявності нотаріально засвідченої довіреності, яка містить дату, місце складання, ПІБ, адресу, обсяг повноважень, строк дії та підписи сторін.
- Пенсію за довіреністю можна отримувати не більше 12 місяців, причому у випадку банківських виплат банк повідомляє Пенсійний фонд, якщо кошти отримують понад рік.
Отримати пенсію за іншу людину можливо, проте лише за чітко визначених умов і за наявності необхідних документів. Така можливість передбачена законодавством, але передбачає дотримання певних процедур.
Як отримати пенсію за іншу людину?
Отримати пенсію за іншу людину можливо, але лише за однією чіткою умовою. Йдеться про наявність нотаріально засвідченої довіреності, пише 24 Канал із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.
Документ має містити дату та місце складання, ПІБ та адресу проживання довірителя та представника, обсяг повноважень, строк дії та підписи сторін. Після цього пенсіонер має особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати заяву на продовження виплат.
Важливо! Незалежно від терміну дії довіреності, пенсію за нею можна отримувати не більше як 12 місяців.
Як отримати чужу пенсію через пошту?
Відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо пенсію отримують через пошту, довіреність пред’являють працівнику під час отримання коштів.
У випадку банківської виплати процедура аналогічна, проте якщо довірена особа отримує кошти понад рік, банк зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд. Якщо пенсіонер не продовжить довіреність, виплати переведуть на поштове відділення.
Хто може отримати пенсію померлого пенсіонера?
За законодавством, пенсію, яка не була виплачена через смерть пенсіонера, можуть отримати його родичі.
Право на таку виплату мають члени сім’ї, які проживали разом із померлим на день його смерті, а також непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні.
Щоб оформити отримання такої пенсії, родичі мають звернутися до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто у сервісних центрах або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.