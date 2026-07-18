Українцям пояснили важливий нюанс: чи можна одночасно отримувати дві пенсії

Деякі українці можуть мати право одразу на кілька видів пенсійних виплат. Наприклад, людина може одночасно відповідати умовам для призначення пенсії за віком та пенсії по інвалідності, проте це ще не означає, що можна буде отримувати обидві.

Чи можна отримувати одночасно два види пенсії

В Україні діє правило, за яким громадянину призначають лише один вид пенсії – навіть якщо він має право одразу на кілька виплат. Тому потрібно буде обирати між пенсією по інвалідності і пенсією за віком, повідомили в ПФУ.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо людина має право на різні види пенсій, вона самостійно обирає, яку саме виплату отримувати. Йдеться про такі види пенсій:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Тобто отримувати одночасно пенсію за віком і пенсію по інвалідності закон не дозволяє. Перед ухваленням рішення варто порівняти:

Розмір кожної можливої пенсії; Умови її призначення; Наявність додаткових доплат чи надбавок.

У результаті пенсіонер може залишитися на тому виді виплати, який є для нього фінансово вигіднішим. Подібне правило діє і для осіб, які мають право на кілька видів довічної пенсії.

Який розмір пенсії по інвалідності в Україні

Якщо інвалідність виникла не в дитинстві й порушення працездатності настало внаслідок хронічної чи гострої хвороби, йдеться про пенсію за інвалідністю внаслідок загального захворювання.

У такому випадку пенсії призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Якщо ж стажу немає, призначається соціальна пенсія за інвалідністю, розмір якої зазвичай нижчий.

Стаж для призначення пенсії / інфографіка ПФУ

Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

Мінімальне значення залежить від того, чи працює особа:

якщо особа не працює, її мінімум – 2 336 гривні;

якщо ж особа працює – 2 140 гривень.

Час призначення такої пенсії залежить від дати звернення. Вона надається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на виплату подано не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності.