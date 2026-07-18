Можно ли получать одновременно два вида пенсии

В Украине действует правило, согласно которому гражданину назначается только один вид пенсии – даже если он имеет право сразу на несколько выплат. Поэтому придется выбирать между пенсией по инвалидности и пенсией по возрасту, сообщили в ПФУ.

В соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если человек имеет право на различные виды пенсий, он самостоятельно выбирает, какую именно выплату получать. Речь идет о следующих видах пенсий:

пенсия по возрасту;

пенсия по инвалидности;

пенсия в связи с потерей кормильца.

То есть получать одновременно пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности закон не разрешает. Перед принятием решения стоит сравнить:

размер каждой возможной пенсии; условия ее назначения; наличие дополнительных доплат или надбавок.

В результате пенсионер может остаться на том виде выплаты, который для него финансово выгоднее. Подобное правило действует и для лиц, имеющих право на несколько видов пожизненной пенсии.

Каков размер пенсии по инвалидности в Украине

Если инвалидность возникла не в детстве, а нарушение трудоспособности наступило вследствие хронического или острого заболевания, речь идет о пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания.

В таком случае пенсии назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Если же стажа нет, назначается социальная пенсия по инвалидности, размер которой, как правило, ниже.

Стаж для назначения пенсии / инфографика ПФУ

Размер пенсии по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Минимальный размер зависит от того, работает ли лицо:

если лицо не работает, его минимальный размер составляет 2 336 гривен;

если же лицо работает – 2 140 гривен.

Срок назначения такой пенсии зависит от даты обращения. Она начисляется со дня установления инвалидности, если заявление на выплату подано не позднее чем через 3 месяца со дня установления инвалидности.