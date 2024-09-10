Перевезення грошей за кордон: чи є обмеження на суму

Окрім загальних правил щодо перетину кордону особою, є певні уточнення, які стосуються й коштів, які перевозять із собою. Відтак є встановлений ліміт суми, яку вивозити без декларування, дозволено.

Скільки грошей можна вивозити за кордон

Згідно із постановою Кабміну від 27 лютого 2019 року №203, без декларування людина при виїзді за кордон має право везти із собою лише до 10 тисяч євро.

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Зверніть увагу! За офіційним курсом євро, станом на 10 вересня, це понад 450 тисяч гривень. Якщо перевести цю суму в долари, тоді за офіційним курсом, це буде сума в 11 тисяч доларів.

Втім, якщо сума перевищує 10 тисяч євро (й, за аналогією, понад 11 тисяч доларів за теперішнім курсом, – 24 Канал), це означає, що їхнє походження потрібно задекларувати.

Для декларування транскордонного переміщення фізичними особами валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро, а також для письмового декларування фізичними особами платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, встановлену Митним кодексом України для письмового декларування товарів, що переміщуються громадянами, використовується декларація,

– йдеться у постанові.

Як задекларувати кошти

Для цього є спеціальний бланк, який має назву декларація транскордонного переміщення. Його повинна заповнити особа перед виїздом із країни на кордоні.

Водночас зразок бланка можна роздрукувати й самостійно, однак потрібно дотримуватися вимог, а саме: розмір 210х296 мм, або ж – А4.

Крім того, для підтвердження походження коштів варто підготувати банківські виписки, залежно від типу походження: про зняття готівки із власних рахунків або про придбання банківських металів у відповідних установах.

Цікаво! Українці, які не досягли повноліття, також можуть вивозити через кордон суму без декларування, але вона повинна не перевищувати в еквіваленті 10 тисяч євро.