Чи треба буде пенсіонерам проходити ідентифікацію у 2025 році

Ідентифікацію мають проходити усі пенсіонери. Більшість осіб навіть не помічали, що вони це роблять. Адже ідентифікація відбувалася під час отримання нової карти для виплат чи в момент, коли пенсію передавав листоноша.

Коли потрібно проходити ідентифікацію

Ідентифікація має відбуватися кожні 6 місяців. Останні 3 роки для деяких осіб ця процедура не була обов'язковою, повідомляє ПФУ.

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Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. Наразі ця вимога відновлена і для них. Для інших вона діяла весь час,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зараз ідентифікацію мають проходити всі. У 2025 році ця процедура також буде проводитись.

Де можна пройти ідентифікацію

Ідентифікацію можна проходити як онлайн, так і офлайн:

через відеоконференцію;

у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

у відділенні АТ "Ощадбанк.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він має змогу пройти ідентифікацію у дипломатичній установі України.