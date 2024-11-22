Як вийти на пенсію без стажу

Деякі українці не можуть претендувати на державну пенсію, а тому отримують лише тимчасову допомогу. Що це означає та коли вона надається, читайте далі.

Чи можна отримувати пенсію без стажу

Для осіб без достатнього стажу традиційні пенсійні виплати не передбачені. Натомість з 65 років вони мають право на соціальну допомогу, відому більше як соцпенсію за віком, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Розмір цієї виплати визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, що складає 2 361 гривня, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Втім, не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 гривень.

Зверніть увагу! Соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному сукупному доході.

Втім, ця допомога також не призначається у разі випадків, якщо: