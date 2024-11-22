Чи можна отримувати пенсію без стажу

Для осіб без достатнього стажу традиційні пенсійні виплати не передбачені. Натомість з 65 років вони мають право на соціальну допомогу, відому більше як соцпенсію за віком, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Розмір цієї виплати визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, що складає 2 361 гривня, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Втім, не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 гривень.

Зверніть увагу! Соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному сукупному доході.

Втім, ця допомога також не призначається у разі випадків, якщо: