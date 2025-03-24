Чи можуть пенсіонери працювати на державній службі

Після досягнення 65 років державні службовці можуть продовжити працювати. Закон дозволяє залишатися на посаді ще на рік із можливістю подальшого продовження без конкурсу.

Чи може пенсіонер продовжити працювати

Якщо державному службовцю виповнюється 65 років, його служба припиняється. Щоб залишитися на посаді, керівник має до цього моменту ухвалити рішення про продовження роботи, передає 24 Канал з посиланням на портал medoc.

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Рішення можна поновлювати без обмежень за кількістю разів. Таке рішення оформлюється наказом, і людина може залишитися як на тій самій посаді, так і перейти на іншу рівнозначну або нижчу. Переведення можливе як після продовження, так і разом з ним.

Коли державному службовцю виповнюється 70 років, він підлягає обов’язковому звільненню. Якщо керівник не ухвалює рішення про чергове продовження роботи, працівника також звільняють.

Зауважте! Крім того, під час воєнного стану на держслужбу чи до органів місцевого самоврядування можна призначати без конкурсу. Для цього потрібні лише заява, документи про освіту, досвід роботи та декларація за минулий рік.