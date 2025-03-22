Як підвищити розмір пенсії

Ці рекомендації стосуються нинішніх працівників, які не планують виходити на пенсію найближчим часом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінсоцполітики.

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Розмір пенсії залежить від суми сплаченого єдиного соціального внеску. Відповідно, більший розмір зарплати або стаж, упродовж якого внески сплачувалися, можуть збільшити розмір пенсії.

Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте – тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку,

– зазначають у Мінсоцполітики.

Що сприятиме збільшенню пенсії:

Офіційне працевлаштування;

Підвищення кваліфікації або перекваліфікація, що дозволяє збільшити офіційний дохід;

Добровільна сплата страхових внесків (розмір яких можна визначати самостійно);

Збільшення страхового стажу (додаткові 5 років стажу можуть додати до 30% до вашої пенсії).

До слова! У квітні 2025 року в Україні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які мають 24 місяці страхового стажу або працювали два роки після останнього перерахунку.