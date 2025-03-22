Как повысить размер пенсии

Эти рекомендации касаются нынешних работников, которые не планируют выходить на пенсию в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Размер пенсии зависит от суммы уплаченного единого социального взноса. Соответственно, больший размер зарплаты или стаж, в течение которого взносы уплачивались, могут увеличить размер пенсии.

Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите – тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста,

– отмечают в Минсоцполитики.

Что будет способствовать увеличению пенсии:

Официальное трудоустройство;

Повышение квалификации или переквалификация, что позволяет увеличить официальный доход;

Добровольная уплата страховых взносов (размер которых можно определять самостоятельно);

Увеличение страхового стажа (дополнительные 5 лет стажа могут добавить до 30% к вашей пенсии).

К слову! В апреле 2025 года в Украине будет проведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые имеют 24 месяца страхового стажа или работали два года после последнего перерасчета.