Як зняти гроші з карти Monobank без комісії

Monobank є одним з найпопулярніших банків серед українців. Цей банк прославився, у тому числі і тому, що, він не має відділень.

Які є способи зняття грошей з карти Monobank

Для зняття грошей карти Monobank потрібно мати при собі лише пластик. Оскільки ця фінансова установа не має власник банкоматів, операції можна здійснювати через банки-партнери.

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Як зняти гроші з карти

Стандартна комісія за зняття з гривневої карти – 0,5%, за умови, що операція відбувається в межах України. Для кредитного ліміту правила дещо інші. Якщо особа прагне зняти кредитні кошти, вона сплачуватиме уже 4% комісії.

Отримувати гроші з рахунку громадянин може не лише в банкоматі, а і в касі банку.

Зверніть увагу! Комісія за кредитні кошти знімається тільки від суми, яка перевищує наявні особисті гроші на карті.

Як проводити зняття без комісії

Зняття без комісії може відбуватися за допомогою онлайн-банкінгу, використовуючи такий метод:

перевести гроші з Монобанк на карту Izi Bank або Sportbank (такі перекази здійснюються без комісії, якщо це власні кошти);

зняти гроші з карт Izi Bank або Sportbank у банкоматі без комісії.

В даному варіанті можна безкоштовно зробити тільки 3 операції зі зняття готівки в місяць, кожна транзакція не більше 1 000 гривень. Далі – комісія складе від 1 до 2% від суми операції, але не більше 3 000 гривень,

– повідомляє Монобанк.

Також без комісії можна знімати кошти через особистий рахунок ФОП. При цьому, готівка видається в касі А-Банку. Тобто, скористатись таким методом можуть ті, хто має розрахунковий рахунок в Monobank.

З суми операції за замовчуванням утримуються податкові відрахування. Тому потрібно в податкову подати підтвердження того, що в транзакції використовувалися особисті кошти громадянина. Після виконується відрахування зі сплачених податків на користь ФОП,

– уточнює Монобанк.

Зауважте! Таким методом кошти можуть виводитись до 30 днів.