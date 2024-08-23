Какие есть способы снятия денег с карты Monobank
Для снятия денег карты Monobank нужно иметь при себе только пластик. Поскольку это финансовое учреждение не имеет владелец банкоматов, операции можно осуществлять через банки-партнеры.
Читайте также Изменения в выплатах для украинцев: какие пенсии сейчас имеет большинство пенсионеров
Как снять деньги с карты
Стандартная комиссия за снятие с гривневой карты – 0,5%, при условии, что операция происходит в пределах Украины. Для кредитного лимита правила несколько иные. Если лицо стремится снять кредитные средства, оно будет платить уже 4% комиссии.
Получать деньги со счета гражданин может не только в банкомате, а и в кассе банка.
Обратите внимание! Комиссия за кредитные средства снимается только от суммы, которая превышает имеющиеся личные деньги на карте.
Как проводить снятие без комиссии
Снятие без комиссии может происходить с помощью онлайн-банкинга, используя такой метод:
- перевести деньги с Монобанка на карту Izi Bank или Sportbank (такие переводы осуществляются без комиссии, если это собственные средства);
- снять деньги с карт Izi Bank или Sportbank в банкомате без комиссии.
В данном варианте можно бесплатно сделать только 3 операции по снятию наличных в месяц, каждая транзакция не более 1 000 гривен. Далее – комиссия составит от 1 до 2% от суммы операции, но не более 3 000 гривен,
– сообщает Монобанк.
Также без комиссии можно снимать средства через личный счет ФЛП. При этом, наличные выдается в кассе А-Банка. То есть, воспользоваться таким методом могут те, кто имеет расчетный счет в Monobank.
С суммы операции по умолчанию удерживаются налоговые отчисления. Поэтому нужно в налоговую подать подтверждение того, что в транзакции использовались личные средства гражданина. После выполняется отчисление из уплаченных налогов в пользу ФЛП,
– уточняет Монобанк.
Заметьте! Таким методом средства могут выводиться до 30 дней.