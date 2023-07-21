Заберуть через маленьку зарплату: чому українця можуть позбавити субсидії

Є цілий перелік причин через які українців можуть позбавити субсидії. До них може належати як і завеликий достаток, так і замалий.

Кого можуть позбавити субсидії

Субсидії можуть позбавити, якщо виявиться, що особа може самостійно здійснювати покупки на великі суми. Зокрема:

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сім'я має квартиру площею понад 130 квадратних метрів, або житловий будинок понад 230 квадратних метрів;

сім'я володіє транспортним засобом, якому не більше 5 років;

сім'я має два або більше транспортних засобів, яким не більше 15 років. Однак це не стосується наявності причепу або мопеда;

хтось із членів сім'ї, які прописані у конкретному домогосподарстві, протягом року перед зверненням на субсидію здійснив покупку суму понад 50 тисяч гривень. Це не стосується витрат на лікування. А також тих, хто впродовж попереднього року придбав валюту на суму від 50 тисяч гривень та вище;

є депозит на суму понад 100 тисяч гривень;

сім'я не повернула субсидію, яка була їй виплачена понад належне. Крім того, у складі сім'ї є людина, яка не сплачує аліментів понад три місяці.

Це обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома або більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням.

Також виплат можуть позбавити, якщо у родині є доросла особа, яка ніде не навчається та не працює, або її дохід менший ніж мінімальна зарплата по Україні.

Щоб податися на субсидію плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж на одну особу.

Люди, які мають заборгованість за комунальні послуги понад 3 місяці теж будуть позбавлені виплат.

Як оформити субсидію