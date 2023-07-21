Заберуть через маленьку зарплату: чому українця можуть позбавити субсидії
21 липня 2023, 17:08Читать новость на русском
Є цілий перелік причин через які українців можуть позбавити субсидії. До них може належати як і завеликий достаток, так і замалий.
Кого можуть позбавити субсидії
Субсидії можуть позбавити, якщо виявиться, що особа може самостійно здійснювати покупки на великі суми. Зокрема:
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- сім'я має квартиру площею понад 130 квадратних метрів, або житловий будинок понад 230 квадратних метрів;
- сім'я володіє транспортним засобом, якому не більше 5 років;
- сім'я має два або більше транспортних засобів, яким не більше 15 років. Однак це не стосується наявності причепу або мопеда;
- хтось із членів сім'ї, які прописані у конкретному домогосподарстві, протягом року перед зверненням на субсидію здійснив покупку суму понад 50 тисяч гривень. Це не стосується витрат на лікування. А також тих, хто впродовж попереднього року придбав валюту на суму від 50 тисяч гривень та вище;
- є депозит на суму понад 100 тисяч гривень;
- сім'я не повернула субсидію, яка була їй виплачена понад належне. Крім того, у складі сім'ї є людина, яка не сплачує аліментів понад три місяці.
Також виплат можуть позбавити, якщо у родині є доросла особа, яка ніде не навчається та не працює, або її дохід менший ніж мінімальна зарплата по Україні.Нагадаємо! Щоб податися на субсидію плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж на одну особу.
Люди, які мають заборгованість за комунальні послуги понад 3 місяці теж будуть позбавлені виплат.
Як оформити субсидію
- У заяві на субсидію треба вказати усіх, хто з вами проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують.
- Також додати договір оренди житла (за наявності), якщо ви орендуєте помешкання. Для ВПО це не обов'язково.
- Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ)
- Також за бажанням можете додати інші документи, які можуть посприяти отриманню субсидії.