Кого могут лишить субсидии

Субсидии могут лишить, если окажется, что лицо может самостоятельно совершать покупки на большие суммы. В частности:

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семья имеет квартиру площадью более 130 квадратных метров или жилой дом свыше 230 квадратных метров;

Обратите внимание! Это ограничение не касается детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, которые находятся под опекой и попечительством.

семья владеет транспортным средством, которому не более 5 лет;

семья имеет два или более транспортных средств, которым не больше 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда;

кто-то из членов семьи, прописанных в конкретном домохозяйстве, в течение года перед обращением на субсидию совершил покупку сумму более 50 тысяч гривен. Это не касается расходов на лечение. А также тех, кто за предыдущий год приобрел валюту на сумму от 50 тысяч гривен и выше;

есть депозит на сумму более 100 тысяч гривен;

семья не вернула субсидию, которая была ей выплачена сверх должного. Кроме того, в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев.

Также выплат могут лишить, если в семье есть взрослое лицо, которое нигде не учится и не работает, или его доход меньше минимальной зарплаты по Украине.

Напомним! Чтобы подать на субсидию плата за жилищно-коммунальные услуги должна быть больше, чем определенный для семьи обязательный платеж на одного человека.

Люди, имеющие задолженность за коммунальные услуги более 3 месяцев, тоже будут лишены выплат.

Как оформить субсидию