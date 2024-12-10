Яку виплату можуть отримати напівсироти зараз

Особи, що є напівсиротами мають право на пенсію по втраті годувальника. Така виплата надається їм за певних умов.

Хто має право на таку пенсію

Пенсія по втраті годувальника надається громадянам, які є непрацездатними та перебували на утриманні в померлої особи, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності,

– говориться у законі.

Тобто, діти, які втратили одного з батьків мають змогу отримувати таку пенсію. Водночас розмір цієї виплати може змінюватись: