Кто имеет право на такую пенсию

Пенсия по потере кормильца предоставляется гражданам, которые являются нетрудоспособными и находились на иждивении у умершего лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности,

– говорится в законе.

То есть, дети, потерявшие одного из родителей могут получать такую пенсию. В то же время, размер этой выплаты может меняться: