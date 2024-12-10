Кто имеет право на такую пенсию
Пенсия по потере кормильца предоставляется гражданам, которые являются нетрудоспособными и находились на иждивении у умершего лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III группе инвалидности,
– говорится в законе.
То есть, дети, потерявшие одного из родителей могут получать такую пенсию. В то же время, размер этой выплаты может меняться:
- 50% от рассчитанной пенсии для умершего предоставляется одному нетрудоспособному члену семьи, который был на иждивении кормильца;
- 100% от выплаты предоставляется в равных долях, если в семье двое и более нетрудоспособных членов.